Транзит российского газа в Италию через Австрию остановлен

Поставки газа из России в Италию транзитом через Австрию с 1 октября приостановлены, сообщил «Газпром». Причина в новой политике регулирования, принятой австрийскими властями.
«Транспортировка российского газа через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября», – пояснили в пресс-службе российской компании.
В «Газпроме» заверили, что вместе с итальянской стороной работают над возобновлением поставок.
Поставки газа по трубопроводу «Северный потом» приостановили по техническим причинам. 26 сентября в газопроводе упало давление, позже выяснилось, что он был поврежден взрывами. В Госдуме заявили, что ремонт трубопровода займет полгода-год.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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