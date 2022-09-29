В Госдуме назвали срок ремонта «Северных потоков»

Ремонт газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» займет от шести месяцев до года, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Но пригодные для проведения работ суда могут находиться под санкциями.

«В рамках проектирования этих газопроводов риски нарушения работы учитывались. На мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время, это не месяц-два, это полгода-год, не менее», – сказал Завальный в кулуарах форума «Нефть и газ Сахалина».

Чинить трубопровод могут как на глубине, так и подняв поврежденную часть на поверхность. Оба способа потребуют времени и технического оснащения. При этом, часть необходимых для ремонта судов может находиться под санкциями.

«Один способ – изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Это сложное инженерное подводное сооружение надо создавать. Второй вариант – это подъем. Может быть, эти суда трубоукладочные под санкциями, и просто не дадут их использовать, чтобы отремонтировать газопровод», – приводит слова депутата ТАСС.

26 сентября давление упало на обоих «Северных потоках», а вскоре около датского острова Борнхольм нашли две утечки газа из «Северного потока» и одну из «Северного потока-2». Данные сейсмологов говорили, что в районе утечек случился взрыв, МИД Швеции подтвердил это в официальном заявлении, не исключая вариант с иностранной диверсией. Вскоре нашли четвертую утечку в месте пролегания газопроводов.

Москва заявила, что утечка газа ей невыгодна и отвергла все обвинения в причастности к повреждению газопроводов.

Москва, Наталья Рязанова

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