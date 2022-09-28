Россия несет убытки из-за утечки на «Северных потоках»

Россия несет убытки из-за ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Часть топлива предназначалась для внутренних нужд страны, а теперь просто испарилась.

Представитель Кремля напомнил, что обе нитки «Северного потока-2» были готовы к работе, т.е. заполнены газом. После отказа Германии принять газопровод в эксплуатацию Россия включила часть газа в программу внутренней газификации.

«Это большая проблема для нас. Половина этого газа, я хочу вам напомнить заявление президента, она уже была запланирована для наших внутренних балансов. Этот газ стоит очень много денег. Значит, сейчас этот газ улетучивается в воздух», – сказал Песков на брифинге.

Он отрицал, что Россия причастна к инциденту, вызвавшему утечку газа, и назвал абсурдными подобные обвинения. «Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы лишились маршрута поставки газа в Европу», – добавил Песков.

26 сентября резко упало давление в одной из двух веток «Северного потока-2» и в обеих ветках «Северного потока». Утечку нашли северо-восточнее датского острова Борнхольм, и власти Дании запретили судоходство в этом районе.

Берлин и Москва допустили, что причиной утечки могла стать диверсия. МИД Швеции заявил, что утечки стали следствием взрывов, что подтвердили данные сейсмологов. Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Радек Сикорский поблагодарил США за ЧП на газопроводах.

Москва, Наталья Рязанова

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