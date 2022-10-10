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Понедельник, 10 октября 2022, 12:40 мск

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Reuters: крупные индийские банки опасаются вторичных санкций из-за операций с Россией

Фото: FreePik

Крупные банки Индии избегают транзакций с Россией в национальных валютах из-за риска вторичных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, операции в рупиях вместо доллара с РФ проводят только две небольшие финансовые организации – Yes Bank и UCO Bank. Эти структуры заключили соглашение с ПСКБ и Газпромбанком. Тогда как более крупные банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в национальных валютах.

По словам источников, российская сторона отправила запрос о возможности организации взаиморасчетов в рупиях восьми крупным банкам Индии, но те не ответили на обращение. Среди получивших запрос были Государственный банк Индии, PNB, Bank of India, Bank of Baroda и Центральный банк Индии.

Собеседники Reuters в кредитных учреждениях сообщили, что пока не рассматривают возможность применения такого механизма. Во-первых, есть опасения, что у западных стран могут появиться вопросы к использованию такой схемы. Во-вторых, трудности возникают и при установлении курса обмена валют, так как рупия более ликвидна, чем российский рубль.

Тем не менее, индийские банки продолжают расчеты с российскими структурами в долларах и евро.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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