ЕК оценила санкции против России в 123 млрд евро

Общая стоимость санкций против России достигла 123 млрд евро после принятия восьмого пакета, подсчитали в Еврокомиссии. Это более 40% от объема двусторонней торговли России и стран ЕС в 2021 году.

Только восьмой пакет санкций запретил поставки из России на семь миллиардов евро. Напомним, ЕС расширил перечень запрещенных к ввозу товаров за счет изделий в сфере черной металлургии, пластмасс, мыла, салфеток, упаковочных мешков и пакетов, изделий из асфальта и аналогичного сырья.

Импорт из России химических веществ в 2021 году достигал 756 млн долларов, одного метилового спирта Европа купила на 519 млн. Объем поставок российских пластмасс в ЕС составлял 948 млн долларов, изделий из асфальта и битума – 125 млн долларов, приводит данные РБК.

Напомним, ЕС в восьмом пакете впервые добавил санкции для тех, кто помогает России обходить ограничения. Европа воспользовалась опытом США и прописала право включать в санкционный список граждан, компании и целые структуры, «способствующие нарушениям запрета на обход ограничений».

Москва, Наталья Рязанова

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