Евросоюз решил наказывать за обход санкций против России

Евросоюз в восьмом пакете антироссийских санкций впервые добавил санкции для тех, кто помогает России обходить ограничения. Теперь в черный список ЕС могут попасть граждане и компании любых стран.

ЕС воспользовался опытом США и прописал право включать в санкционный список граждан, компании и целые структуры, «способствующие нарушениям запрета на обход ограничений», говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. То есть ограничения могут грозить за поставку товаров, запрещенных к ввозу в РФ или перевод финансов, подлежащих заморозке, в неевропейскую структуру.

Ранее санкции угрожали только тем, кому была выгодна дестабилизация на Украине или кто обеспечивал значительные доходы казны РФ. И ЕС был недоволен, что США в своих санкциях используют экстерриториальный элемент. «Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС», – отметил управляющий партнер консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски (цитата по РБК).

ЕС также распространил стальное эмбарго на продукты «переработки третьих стран» с использованием российского сырья. В будущем китайским или турецким продуктам из стали будет закрыт путь на рынок Европы, если при производстве использовался материал из России, добавил Влостовски.

Напомним, ЕС разрабатывает систему мониторинга смены флага у грузовых судов, чтобы пресечь попытки ухода от антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»