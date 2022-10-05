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Среда, 5 октября 2022, 12:13 мск

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Евросоюз будет следить за сменой флагов у танкеров из-за угрозы обхода санкций

Европейский союз собирается ввести систему мониторинга смены флага у грузовых судов. Таким образом страны ЕС хотят пресекать попытки ухода от антироссийских санкций.

Еврокомиссия разработает систему мониторинга для оценки такой потенциальной практики уклонения и обхода ограничений, как смена флага судна, говорится в проекте документа ЕК, на который ссылается Politico.

По данным издания, смена регистрации танкера на страну, не подпадающую под обязательства исполнения санкций Евросоюза, может помочь судовладельцам торговать нефтью из России по цене выше определенного лимита, который страны ЕС хотят ввести в рамках нового пакета мер.

Накануне стало известно, что постпреды стран-членов Евросоюза предварительно согласовали новый пакет антироссийских санкций, включая правовую основу для введения потолка цен на нефть из РФ. Ограничения также направлены на то, чтобы нанести удар по российской сталелитейной промышленности. Кроме того, пакет мер включает в себя и индивидуальные санкции.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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