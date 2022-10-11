Путин продлил действие продовольственного эмбарго

Ограничения на ввоз в Россию продуктов из недружественных стран продлены до конца следующего года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Документ от 11 октября размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

В указе «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» говорится, что ограничения продлеваются до 31 декабря 2023 года.

Впервые решение о запрете поставок продукции из стран, которые ввели или подержали антироссийские санкции, власти РФ приняли в августе 2014 года. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, а список государств, подпадающих под эмбарго, пополнялся.

Москва, Зоя Осколкова

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