Путин объявил о готовности России поставлять газ в Европу

Россия готова начать поставки природного газа по оставшейся ветке «Северного потока-2». Решение зависит от Европы, пытающейся свалить на Россию свою вину за энергокризис, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов и поставляла Европе весь объем газа по контракту. Несмотря на повреждение газопроводов, одна ветка «Северного потока-2» остается рабочей – в ней сохраняется давление. Путин предложил Европе использовать ее для покупки голубого топлива.

«Россия готова к старту поставок, мяч на стороне Европы. Да пусть просто кран откроют, и все. Даже готовы поставить дополнительные объемы в осенне-зимний период», – сказал президент РФ на энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин напомнил, что за кризисом в энергетике Европы стоят не действия России в рамках специальной военной операции, а «ошибочная политика ЕС на протяжении целого ряда прошлых лет». Но Европа все равно пытается переложить свою вину на чужие плечи, в данном случае, на Россию и продолжает санкционное давление. Однако Россия будет действовать, исходя из здравого смысла, а не из ограничений.

«РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам», – сказал Путин.

6 октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России после присоединения к территории РФ четырех субъектов. Санкции включали введение потолка цен на российскую нефть, а также меры к перевозчикам российского топлива по цене выше установленного лимита.

Москва, Наталья Рязанова

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