ЕС ввел предельные цены на российскую нефть

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, включающий введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Пакет, в частности, включает запрет на морскую перевозку нефти из России по цене выше установленного потолка. Эта мера вступит в силу с 5 декабря. Запрет на морскую перевозку нефтепродуктов – с 5 февраля.

Кроме того, рестрикции предусматривают запрет на импорт в ЕС готовой и полуготовой продукции из стали, пластика, текстиля, транспортных средств, машинного оборудования на общую сумму 7 млрд евро.

Запрещен также экспорт в РФ угля, электронных компонентов для производства оружия, товаров для авиации, некоторых химических веществ, гражданского стрелкового оружия.

Предусмотрены санкции против организаций и физлиц, в том числе организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, военных должностных лиц, бизнесменов, «пропагандистов», компаний, которые поддерживают российские вооруженные силы.

Гражданам стран ЕС запрещено занимать должности в правлении российских госкомпаний.

Помимо этого, введен запрет на оказание российским IT-компаниям инжиниринговых и юридических услуг.

Новые рестрикции, а также семь предыдущих пакетов будут распространены на Донбасс и Херсонскую и Запорожскую области.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»