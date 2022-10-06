ЕС ввел предельные цены на российскую нефть

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, включающий введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Пакет, в частности, включает запрет на морскую перевозку нефти из России по цене выше установленного потолка. Эта мера вступит в силу с 5 декабря. Запрет на морскую перевозку нефтепродуктов – с 5 февраля.
Кроме того, рестрикции предусматривают запрет на импорт в ЕС готовой и полуготовой продукции из стали, пластика, текстиля, транспортных средств, машинного оборудования на общую сумму 7 млрд евро.
Запрещен также экспорт в РФ угля, электронных компонентов для производства оружия, товаров для авиации, некоторых химических веществ, гражданского стрелкового оружия.
Предусмотрены санкции против организаций и физлиц, в том числе организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, военных должностных лиц, бизнесменов, «пропагандистов», компаний, которые поддерживают российские вооруженные силы.
Гражданам стран ЕС запрещено занимать должности в правлении российских госкомпаний.
Помимо этого, введен запрет на оказание российским IT-компаниям инжиниринговых и юридических услуг.
Новые рестрикции, а также семь предыдущих пакетов будут распространены на Донбасс и Херсонскую и Запорожскую области.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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