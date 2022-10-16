Миллер предупредил о последствиях введения потолка цен на газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение ценовых ограничений на российский газ в Европе приведет к прекращению поставок.

«Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – конечно нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», – сказал глава газового концерна в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Ранее, на текущей неделе президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы поставлять газ в Европу в осенне-зимний период. При этом он подчеркнул, что Россия «не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам».

Напомним, в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести ценовой потолок на российский газ. Однако позже в ЕС заявили, что такие ограничения пока не обсуждаются.

Москва, Наталья Петрова

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