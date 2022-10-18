США выпустят еще 15 млн баррелей нефтяного запаса на рынок

Вашингтон намерен высвободить 10-15 млн баррелей нефтяного запаса ради сдерживания цен на внутреннем рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот транш топлива станет последним в программе сдерживания цен на бензин, принятой Белым домом в марте. По данным агентства, в рамках программы из запасов вывели 155 млн баррелей нефти, хотя планировалось вывести 180 млн.

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена должна представить планы восстановления нефтяных запасов на случай чрезвычайной ситуации. Нефтяные компании ожидают применения анонсированного министерством энергетики нового метода закупки топлива. Он должен обеспечить «конкурентный процесс торгов с фиксированной ценой».

Джо Байден распечатал нефтяной запас США в ноябре 2021 года ради снижения внутренних цен на бензин и опасаясь энергетического кризиса. Изначально речь шла о 50 млн баррелей нефти. Позже была утверждена программа использования нефтяных запасов для сдерживания цен на бензин.

В середине сентября стратегические нефтяные запасы в США достигли минимума с октября 1984 года – 434,1 млн баррелей. Высвобождение топлива из хранилищ в начале сентября стало самым крупным с мая 2022 года.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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