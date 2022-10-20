Orion Pharma опровергла закрытие офиса в России

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma не намерена уходить из России. Сообщения о ликвидации российского подразделения до конца года не соответствует действительности, заявили в компании.

«Отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года. Информация, распространенная в российских СМИ, не соответствует действительности. Любые внутренние процедуры, касающиеся внутренних подразделений и персонала компании, не связаны с ликвидацией «Орион Фарма», – цитирует заявление компании «Интерфакс».

В «Орион Корпорейшн» добавили, что продолжат действовать в интересах потребителей и поставлять на российский рынок высококачественные медицинские товары. Для этого планируется восстановить каналы дистрибьюции лекарств Orion Pharma. Компания изучает разные варианты продолжения коммерческой деятельности в России с прицелом на долгосрочную перспективу.

«Несмотря на непростую ситуацию и частные ограничения, связанные с производством и логистикой, мы намерены продолжить поддерживать потребителей», – заверили в компании.

«Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что Orion Pharma приступила к ликвидации российского офиса.

Москва, Наталья Рязанова

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