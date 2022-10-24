МВФ предсказал скачок цен на газ в Европе в 2023 году

Спрос на энергоносители в Европе резко вырастет весной 2023 года, что приведет к рекордному скачку цен на газ и электричество. А это приведет к замедлению роста мировой экономики с 3,2% по итогам 2022 года до 2,7% в 2023-м, говорится в докладе Международного валютного фонда.

Европа сможет перезимовать на запасах газа при благоприятных условиях. Но уже весной встанет вопрос не только о снабжении энергией промышленности и населения, но и восстановлении запасов для новой зимы.

«При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году», – спрогнозировали в МВФ.

В 2021 году мировая экономика показала рост на 6%, но по итогам 2022 года этот показатель ожидается на уровне 3,2%, а 2023 году – 2,7%. Он может еще снизиться, если Европе зимой не хватит газовых запасов, и регион попытается снизить потребление за счет малого и крупного бизнеса.

На этом фоне глобальная инфляция по итогам текущего почти удвоится: с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022-м. Специалисты ожидают, что уже в 2023 году инфляция в мире снизится до 6,5%.

В Италии цены на электроэнергию в сентябре выросли на рекордные 136% в годовом выражении. Рынок Италии стал первым, где среднемесячная спотовая цена превысила 500 евро за МВт.ч. Позже во Франции и Германии цена превысила 1000 евро за МВт.ч.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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