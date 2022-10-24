ФТС: параллельный импорт растет на 12% в месяц

Объем параллельного импорта каждый месяц увеличивается на 12%, рассказал первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. В денежном выражении объем ввозимых по программе товаров достиг 12,6 млрд долларов.

«Параллельный импорт нарастает. Объем растет приблизительно на 12% в месяц. К сегодняшнему дню завезено 1,6 млн тонн разных товаров на 12,6 млрд долларов. В основном это электроника, техника, товары повседневного спроса, одежда, парфюмерия», – цитирует Давыдова агентство «Прайм».

По его словам, основной поток товаров в рамках программы идет через Дальний Восток. В августе через границу прошло рекордное количество контейнеров – 64 тыс. «Кратный рост по сравнению с предыдущими годами», – добавил первый замглавы ФТС во время пресс-конференции.

Через западную границу поток сократился: в день КПП проходят около 600 грузовиков. До усиления санкционного давления их было 3 000 в день.

Программа параллельного импорта была утверждена в мае в связи с санкционным давлением на Россию. Минпромторг прогнозировал ввоз в Россию товаров на 16 млрд долларов, но в сентябре изменил прогноз на 20 млрд долларов до конца года.

Москва, Наталья Рязанова

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