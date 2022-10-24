Россия увеличила на треть объем торговли с Китаем и Узбекистаном

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 32,5% за первые девять месяцев 2022 года. За тот же срок объем торговли с Узбекистаном увеличился на 37%.

Российский импорт в КНР вырос на 51,6%, до 83,845 млрд долларов. А Китай поставил в Россию товаров на 52,244 млрд долларов, что на 10,3% больше, чем годом ранее. Общий объем товарооборота за девять месяцев достиг 136,089 млрд долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

«Только в сентябре экспорт Китая в Россию составил 7,99 млрд долларов, увеличившись на 17,48% в годовом исчислении, а импорт Китая составил 10,65 млрд долларов, увеличившись на 35,55%», – приводит данные Global Times.

Основой партнерства Росси и КНР стала продажа энергоносителей, сырья и сельскохозяйственной продукции. В 2020 году Китай стал крупнейшим экспортным рынком для мяса и сельхозпродукции из России, и объемы поставок сохранились. После ухода многих западных компаний с российского рынка китайские производители заполнили эту нишу, в частности, нарастив поставки автомобилей.

Партнерство между Россией и Узбекистаном также развивается по нарастающей. Товарооборот в январе-сентябре вырос на 37% год к году.

«Положительную динамику отражает статистика российско-узбекистанской торговли, ее рост составил уже 37%. Мы рассчитываем выйти примерно на $8,5 млрд по итогам года», – приводит слова главы Минпромторга пресс-служба министерства.

Более двух тысяч российских компаний стали инвесторами узбекских проектов, и объем капиталовложений превысил 10 млрд долларов. Отечественный бизнес вложился в нефтегазовый и энергетический сектор узбекской экономики, телекоммуникации, агропромышленный комплекс.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что российско-китайское сотрудничество обладает высокой стрессоустойчивостью и внутренним потенциалом. Сотрудничество развивается по восходящей траектории и к концу года может дать рекордный объем товарооборота.

Москва, Наталья Рязанова

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