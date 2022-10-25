16 стран Евросоюза нарастили импорт российских товаров

Шесть стран Европейского союза в июле увеличили экспорт товаров в Россию по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост из них продемонстрировали Словения и Хорватия, следует из расчетов РИА «Новости» на основе данных статистических ведомств. При этом 16 стран ЕС нарастили импорт российских товаров.

В июле Хорватия экспортировала в Россию товаров на 18,4 млн евро, Словения – на 98 млн евро – это больше прошлогодних показателей на 59% и 56% соответственно.

Кроме того, увеличили поставки продукции в Россию Эстония (+16%), Болгария (+10%), Австрия (+5%) и Латвия (+1%).

Остальные страны ЕС сократили ввоз своих товаров. Резкое падение экспорта в Россию отмечено в Чехии (-70%), Швеции (-75%), Франции (-76%), Люксембурге (-82%) и Кипре (-99%).

В свою очередь импорт российских товаров в июле увеличили год к году 16 европейских стран. В лидерах – Словения (в 6 раз), Кипр (в 3,4 раза), Чехия (в 3,1 раза), Греция (в 3 раза) и Италия (в 2,2 раза).

Также в числе стран, нарастивших импорт из России, Бельгия (+89%), Болгария (+95%), Венгрия (+77%), Испания (+68%), Словакия (+21%), Люксембург (+16%), Нидерланды (+15%), Австрия (+12%), Германия (+10%), Румыния (+9%) и Хорватия (+2%).

Ранее сообщалось, что в июне 13 стран ЕС увеличили ввоз российских товаров. Остальные четырнадцать – сократили импорт.

Напомним, с началом СВО на Украине многие страны ЕС начали отказываться от сотрудничества с Россией. Евросоюз принял почти десяток пакетов санкций в попытке ограничить Россию, но рестрикции негативно отразились на благосостоянии самих европейцев. В еврозоне резко подскочила инфляция и разразился энергокризис.

Москва, Наталья Петрова

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