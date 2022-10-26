Энергокомпания Uniper в ФРГ потеряла почти 5 млрд евро на переплате за газ

Немецкая энергетическая компания Uniper за первые девять месяцев года понесла убытки в 4,8 млрд евро из-за покупки газа по высоким рыночным ценам. Компания предупредила акционеров о вероятном дальнейшем росте убытков, передает Reuters со ссылкой на заявление концерна

В компании отметили, что сумма убытков указана до выплаты налогов и процентов. При этом, Uniper завершила 2021 год с прибылью в 614 млн евро. Убытки накопились, когда вместо дешевого российского газа компании пришлось покупать топливо по рыночным ценам.

В августе стоимость газа на европейском рынке превысила отметку в 2800 долларов за тысячу кубометров на сентябрьские поставки.

Аналитики спрогнозировали, что энергокризис обойдется европейским странам более чем в триллион евро в виде прямых убытков или падения ВВП. Существующая ситуация в экономике может развиться в затяжную рецессию или депрессию.

Берлин, Наталья Рязанова

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