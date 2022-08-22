В Европе газ подскочил в цене выше 2800 долларов

Стоимость газа на европейском рынке подскочила на фоне новостей о полной остановке трубопровода «Северный поток» на трое суток. Цена газа утром превысила отметку в 2800 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Контракты на поставку газа в сентябре по индексу TTF на открытии торгов уходили за 2766,5 доллара, а чуть позже цена взлетела до 2866 доллара за тысячу кубов.

ПАО «Газпром» предупредил о трехдневной остановке прокачки газа по трубопроводу «северный поток» с 31 августа. Специалисты будут проводить техобслуживание единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на станции КС «Портовая». После завершения работ поставки голубого топлива возобновятся в объеме 33 млн кубометров в сутки.

Первая отправленная на ремонт турбина «Северного потока» так и не вернулась в Россию после ремонта в Канаде из-за санкций. Канада передала агрегат Германии, где тот застрял до оформления документов, необходимых, чтобы «Газпром» не попал под антироссийские санкции.

Цена на газ в Европе достигла исторического рекорда 7 марта. Тогда фьючерсы с поставкой в апреле торговались по 3898 долларов за тысячу кубов. «Газпром» предупредил, что газ в Европе зимой может подорожать до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров, если нынешняя ситуация на рынке сохранится.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»