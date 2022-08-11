Шольц попросил «Газпром» забрать турбину и дать Европе газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ПАО «Газпром» забрать турбину для трубопровода «Северный поток», находящуюся в Германии.

«Забирайте же ее. Она здесь», – заявил Шольц (цитата по ТАСС).

Политик призвал российскую компанию восстановить объемы прокачки газа по трубопроводу.

Пока поставки идут в меньшем объем из-за отсутствия двух агрегатов, отправленных на техническое обслуживание. Одну из турбин Канада отправила в Германию, а не в Россию, сославшись на санкции.

Компания Siemens Energy заявила, что все документы для отправки агрегата готовы, но не хватает «участия клиента», то есть «Газпрома». В Кремле пояснили, что «Газпром» хочет получить турбину обратно, но компании нужны гарантии из-за санкционных рисков.

Тем временем в Европе набирает силу энергетический кризис. Страны обеспокоены, что при текущих объемах поставок им не хватит российского газа для заполнения хранилищ. Без запасов ЕС будет сложно перезимовать, если зима будет холодной или затяжной. Часть запасов уже расходуется в связи с аномальной жарой в регионе.

Берлин, Наталья Рязанова

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