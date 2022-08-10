Норвегия уменьшит экспорт электроэнергии из-за засухи

Власти Норвегии готовится снизить объем электроэнергии, поставляемой в другие страны Европы. ГЭС на территории страны вырабатывают меньше энергии из-за засухи, пишет Financial Times.

Аномально жаркая погода и отсутствие дождей в Европе привели к обмелению рек, и ГЭС не могут работать в полную силу. Это подтолкнуло Осло к проработке вопроса о снижении объемов экспорта электроэнергии в Нидерланды, Великобританию, Германию.

Во Франции и Швеции сыроделы прекратили выпускать ряд сортов сыра, поскольку коровам не хватает свежей травы из-за засухи. В Великобритании под угрозой посевы озимых культур и даже посевные следующего года, поскольку почва слишком сухая.

Франция, Нидерланды и Испания ранее вели режим экономии пресной воды в ряде регионов. Аналитики предупредили, что жара ускорит наступление энергетического «шторма» из-за повышенного расхода электроэнергии для охлаждения помещений. Цены на топливо, в частности, газ, снова взлетят и ударят по карманам европейцев.

Осло, Наталья Рязанова

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