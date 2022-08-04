Песков заверил в желании «Газпрома» получить турбину для «Северного потока»

ПАО «Газпром» хочет получить турбину для газопровода «Северный поток» после ее ремонта в Канаде, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но компании нужны гарантии из-за санкционных рисков.

«Не «Газпром» вводил санкции, санкции введены в отношении «Газпрома», здесь в данном случае для «Газпрома» важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная», – цитирует Пескова агентство «Прайм».

Представитель Кремля подчеркнул, что «одних слов в этом случае недостаточно», ведь техническое обслуживание на постоянной основе осуществляется британской дочкой компании Siemens, действующей «по британскому праву».

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрел и признал пригодной для работы прибывшую из Канады турбину для «Северного потока». Глава Siemens Energy заявил, что не может отправить агрегат в Россию без «участия «Газпрома».

В российской компании отметили, что санкции Великобритании, Канады и ЕС, а также несоответствие ситуации обязательствам Siemens делают поставку двигателя на компрессорную станцию «Портовая» невозможной.

Москва, Наталья Рязанова

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