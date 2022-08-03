Шольц одобрил состояние турбины, но Siemens не хватило документов для ее отправки

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибывшая из Канады турбина для «Северного потока» готова к эксплуатации. Но Siemens Energy не может отправить агрегат в Россию без «участия «Газпрома», заявили в компании.

Олаф Шольц побывал на производственной площадке Siemens Energy в Мюльхайм-ан-дер-Руре для осмотра турбины. Канцлер подтвердил, что агрегат отремонтирован и готов к отправке в Россию.

«Турбина может быть подключена в любой момент. Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию», – цитирует Шольца РИА Новости.

В компании Siemens Energy заявили, что российская сторона должна подтвердить, что им нужна турбина и закончить оформление документов.

«Мы крайне заинтересованы, чтобы вернуть турбину в Россию. Все таможенные документы готовы, но нам нужно участие клиента, то есть «Газпрома». Этого пока нет», – сказал гендиректор компании Кристиан Брух.

По его словам, турбина лежит в Германии уже неделю. Но без участия «клиента» компания не может обеспечить транспортировку агрегата.

27 июля ПАО «Газпром» снова снизил прокачку газа по «Северному потоку». Очередную турбину сняли для технического обслуживания, хотя Siemens до сих пор не вернули первый отправленный на ремонт агрегат. Канада отказалась выпускать из страны турбину, сославшись на санкции, но позже изменила решение и отправила турбину в Германию, а не в Россию.

Мюльхайм-ан-дер-Рур, Наталья Рязанова

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