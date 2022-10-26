Госдеп США настаивает на продлении зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен и заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс обсудили важность продления сделки по вывозу зерна с Украины. Очередные семь судов вышли из черноморских портов с грузом продовольствия для Китая и стран ЕС.

Блинкен и Гриффитс на встрече в Вашингтоне обсудили выросшие до рекордных масштабов потребности в гуманитарной сфере. Некоторые государства до сих пор не преодолели последствия пандемии и сталкиваются с новыми проблемами, в том числе из-за изменений климата.

«Блинкен и Гриффитс также обсудили кризисы в Афганистане и Эфиопии, а также насущную необходимость предотвращения смертельного голода в Сомали», – говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

При этом, отправившиеся 25 октября из украинских портов суда с продовольствием направились вовсе не в африканские страны, а в ЕС и Китай. Так, в рамках зерновой сделки 68 тыс. тонн пшеницы и 6,5 тыс. тонн подсолнечного масла доставят в Испанию, 50 тыс. тонн кукурузы – в Нидерланды, 4 тыс. тонн подсолнечного масла – в Румынию, 2,9 тыс. тонн пшеницы в Грецию и еще 30 тыс. тонн рапса в порты ЕС. Судно с 63 650 тоннами кукурузы направилось в Китай, передает «Интерфакс» со ссылкой на совместный координационный центр.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что российская часть зерновой сделки не работает. У российских поставщиков остались трудности с фрахтом, платежами, страхованием перевозок. В результате сильно страдает конкурентоспособность. А вывоз продовольствия с Украины заметно понизил мировые цены.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»