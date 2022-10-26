Путин продлил ограничения на торговлю с недружественными странами на 2023 год

Президент РФ Владимир Путин продлил спецмеры во внешнеэкономической деятельности до конца 2023 года. Пакет мер включает в себя ограничения на продажу и покупку ряда товаров у недружественных стран.

Указа президента опубликован на официальном портале правовой информации. Срок окончания специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности перенесен с 31 декабря 2022 года на 31 декабря 2023 года.

Перечень товаров, попавших под ограничения, утвержден правительством РФ в марте. Так, за границу запрещено вывозить транспорт и сельхозтехнику, медоборудование, технологическое и телекоммуникационное оборудование, электрику. Исключение сделано только для стран-членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.

В России набирает обороты программа параллельного импорта, позволяющая ввозить в страну товары компаний, ушедших с российского рынка. Изначальный прогноз по объему товарооборота повышен с 16 до 20 млрд долларов. В октябре ввоз товаров в рамках программы уже достиг 12,6 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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