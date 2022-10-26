Продажи крепкого алкоголя в России выросли на 27%

Продажи ликероводочных изделий крепостью выше 25 градусов в России за первые девять месяцев текущего года выросли на 27% в годовом выражении, следует из материалов Росалкогольрегулирования. В то же время напитки, крепость которых составляет менее 25 градусов, россияне купили на 30,5% меньше.

Согласно данным ведомства, продажи водки за январь – сентябрь 2022 года выросли на 6,4% – до 3,4 млн дал относительно аналогичного периода прошлого года, коньяка – на 3,6%, до 8,9 млн дал, сообщает ТАСС.

При этом за отчетный период продажи пива снизились на 4,3%, пивных напитков – на 4%. Сидр и медовуху за первые девять месяцев 2022 года купили на 15,6% меньше, чем в прошлом году.

В то же время продажи вина выросли на 0,7%, игристых и шампанских вин – на 7,9%. При этом продажи фруктовых вин упали на 19,2% В целом продажи винодельческой продукции снизились на 6,5%, до 67,1 млн дал.

Ранее сообщалось, что за прошлый год потребление алкоголя в России выросло на 21%.

Москва, Наталья Петрова

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