Берлин заявил о технической неисправности «Северного потока-2» для перекачки газа

Оставшаяся целой нитка «Северного потока-2 непригодна для перекачки газа, считают в правительство ФРГ. Немецкий парламент рассматривал возможность использования трубопровода и запросил мнение федерального правительства, пишет Der Spiegel.

«Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, поэтому технической возможности использования в принципе больше не имеется», – ответил кабмин на запрос зампреда парламентской группы «Альтернатива для Германии» Лайфаз-Эрика Холма.

В правительстве напомнили, что «Северный поток-2» не был сертифицирован немецкими регуляторами после завершения строительства.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности страны начать поставки природного газа по оставшейся ветке «Северного потока-2». Россия согласна экспортировать даже дополнительные объемы газа, если в Германии «откроют кран».

«Северный поток-2» после окончания наладочных работа был заполнен газом для начала прокачки в Европу. Но 26 сентября одну ветку «Северного потока-2» и обе ветки «Северного потока» повредили взрывами. ФРГ, Дания и Швеция проводят отдельные расследования причин аварии на газопроводах.

Немецкие следователи основной версией инцидента назвали диверсию, но установить причастных пока не сумели. Специалисты из России не были допущены к расследованию.

Берлин, Наталья Рязанова

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