В США темп закачки газа в ПХГ упал вдвое

Темп закачки газа в американские подземные хранилища упал до минимума за 10 недель, а по сравнению с прошлой неделей – вдвое. Уровень запасов в ПХГ едва достигает 71%.

Газовики в США стараются сделать больше запасов газа в межсезонье, когда люди отказываются от кондиционеров. Позже потребление газа внутри страны растет, и закачка в ПХГ замедляется. За неделю до 21 октября Штаты отправили в хранилища менее 1,5 млрд кубометров газа, хотя более месяца до этого закачивали в среднем 3,2 млрд кубометров.

Запасы топлива в ПХГ оценивают в 71% от объема. Это на 5,5% ниже нормы, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минэнерго США.

Стратегический нефтяной резерв США тоже меньше положенного, он пуст почти наполовину и содержит около 400 млн баррелей нефти. Часть запаса пустили на рынок для сдерживания цен на бензин и на продажу в Европу. Восполнять резерв власти планируют по цене 70 долларов за баррель.

Напомним, Европе не хватает мощностей для переработки сжиженного газа, подвозимого танкерами. Суда курсируют вдоль европейского побережья в ожидании разгрузки и повышения цен на рынке, чтобы оправдать транспортные расходы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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