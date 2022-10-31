В ЕС задумались над вывозом зерна с Украины по суше

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено с коллегами из других стран Евросоюза прорабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна с Украины. Чиновник объяснил актуальность этого вопроса заботой о тех, «кто нуждается в зерне».

«Часто общаюсь с коллегами в ЕС мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене», – сказал Фено в радиоэфире RMC.

По его словам, транспортировка зерновых может проходить через Румынию и Польшу.

Россия приостановила участие в зерновой сделке на неопределенный срок в связи с атакой беспилотников на Севастопольскую бухту. В Минобороны РФ установили, что БПЛА прошли по гуманитарному коридору, предназначенному для вывоза зерна из черноморских портов Украины.

Париж, Наталья Рязанова

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