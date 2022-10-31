Власти продлили поддержку бизнеса на 2023 год

Правительство продлило ряд мер по поддержке российского бизнеса до конца 2023 года. Это должно уменьшить негативные последствия от западных санкций, пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Эти меры дают результат – экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект, мы продлим некоторые из них на весь следующий год», – сказал глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами.

Компани в фирме АО и ООО смогут избежать ликвидации, даже допустив падение стоимости активов ниже размера уставного капитала. При реорганизации публичных АО определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение месяца.

Владельцам торговых площадей разрешат заменить арендную плату в виде доли с оборота на среднемесячную оплату за прошлый год. Это поможет взимать справедливую плату с арендаторов из недружественных стран, чьи торговые точки закрыты для покупателей, но остаются в аренде. Мишустин предложил разрешить владельцам торговых центров в одностороннем порядке прекращать договоры аренды с подобными компаниями.

«Эти меры позволят снизить негативные последствия действия санкций, уменьшить для наших предпринимателей административную нагрузку и добиться более справедливого перераспределения рисков», – добавил премьер-министр.

После отмены моратория с 1 по 19 октября в России обанкротились 930 компаний. Аналитики спрогнозировали дальнейший рост числа банкротств.

Москва, Наталья Рязанова

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