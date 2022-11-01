Бизнес признал, что Японии не выжить без российского топлива

Разрыв экономических связей с Россией для Японии невозможен, считает глава японского участника проекта «Сахалин-1» компании Itochu Масахиро Окафудзи. По его мнению, без энергоносителей из России страна «не сможет выжить».

«В отличие от Европы и США, Япония практически полностью зависит от импорта энергии, поэтому невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций», – сказал бизнесмен в интервью Financial Times.

В Японии электроэнергия подорожала на 20% за год для граждан и на 30% для промышленности. Причина – зависимость страны от импорта топлива для внутренних нужд.

Токио, Наталья Рязанова

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