Цены на газ подскочили вдвое в связи с похолоданием в Европе

Цена на газ с поставкой «на день вперед» выросла с $225 до $496 за тысячу кубометров на хабе TTF в Нидерландах. Подъем цен на европейском рынке подстегнул стоимость контрактов и на других топливных рыках.

Сезонное похолодание в Европе повлияло на стоимость газовых контрактов. Декабрьский фьючерс на TTF в Нидерландах торговался на уровне $1381, февральский – $1453. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts, показывающий спотовую цену грузов для Японии, Китая, Тайваня и Южной Кореи увеличился до $1142, передает «Интерфакс».

Международный валютный фонд предупредил о скачке цен газ и электричество в Европе в 2023 году. А это приведет к замедлению роста мировой экономики с 3,2% по итогам 2022 года до 2,7% в 2023-м. Одна только немецкая энергетическая компания Uniper за первые девять месяцев года понесла убытки в 4,8 млрд евро из-за покупки газа по высоким рыночным ценам.

Москва, Наталья Рязанова

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