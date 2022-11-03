Россия в октябре недополучила 7,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Бюджет России в октябре недополучил нефтегазовые доходы в размере 7,5 млрд рублей. В ноябре Минфин РФ ожидает поступление 282,8 млрд рублей от этого сектора экономики.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября составило -7,5 млрд рублей. Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +275,2 млрд рублей», – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минфина.

С учетом увеличения цен на нефть по сравнению с базовым уровнем по итогам ноября бюджет должен пополниться на 282,8 млрд рублей, ожидают в министерстве. Но эти деньги не пойдут на закупку золота и валюты в связи с приостановкой ряда положений бюджетного правила до конца 2022 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин велел направить триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета в 2022 году. Правительство предупредило, что бюджет на 2023-2025 годы составлен с дефицитом, но государство выполнит все социальные обязательства.

Москва, Наталья Рязанова

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