Бюджет РФ на следующие три года будет дефицитным

Проект федерального бюджета на 2023-2025 годы составлен с дефицитом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Государство выполнит все социальные обязательства, заверил глава российского правительства.

На заседании кабмина Мишустин напомнил, что в связи с ужесточением санкционного режима против России были дополнительные траты. Бюджетные средства направили на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики и уязвимых категорий граждан. Эти моменты и возможные риски учтены при составлении проекта бюджета на следующие три года.

«Мы ожидаем общий объем поступлений в 2023 году свыше 26,13 трлн рублей. Расходы увеличатся до 29,56 трлн рублей. В течение всего периода бюджет будет дефицитным», – пояснил премьер-министр.

Стенограмма опубликована на сайте правительства РФ.

Проект гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В 2023-2024 годах на реализацию нацпроектов планируется выделять примерно по три триллиона рублей ежегодно. Кроме того, предусмотрены ресурсы на стратегические задачи, которые определил президент.

Основным источником покрытия расходов станут государственные заимствования.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников признал, что в августе бюджетная система перешла к дефициту: бюджеты всех уровней тратят денег больше, чем поступает в них налогов.

Москва, Наталья Рязанова

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