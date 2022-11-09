Госдуме предложили отложить на полгода введение акциза на сладкие напитки

Авторы законопроекта об акцизе на сладкие напитки предложили ввести его в действие не 1 января, а 1 июля 2023 года. Комитет Госдумы по бюджету одобрил изменения в поправках в Налоговый кодекс, передает «Интерфакс».

Авторы предложили также не считать сахаросодержащими алкогольные напитки крепче 0,5%, а также виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%.

Сиропы, нектары, соки и сокосодержащие напитки, морсы, молоко и молочную продукцию, кисели и напитки из злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки также планируется исключить из-под акциза. Еще одним исключением может стать специализированная пищевая продукция, одобренная в ЕАЭС, обогащенная пищевая продукция. Но тонизирующие напитки и напитки, содержащие двуокись углерода, подходящие под описание двух последних групп, останутся под акцизом.

Авторы законопроекта также предложили не взимать акциз с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания. В поправках уточнен перечень подслащающих веществ: сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мед.

Второе чтение законопроекта перенесли на 10 ноября, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Министерство финансов РФ предложило тратить поступления от акциза на сладкие напитки на борьбу с сахарным диабетом. Союз производителей соков, воды и напитков предупредил, что введение акциза приведет к кризису для производителей и вызовет новый рост цен.

Москва, Наталья Рязанова

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