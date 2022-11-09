Производитель «Ласки» и Persil уйдет из России до конца 2022 года

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel планирует полностью покинуть российский рынок к концу 2022 года. Весной компания обещала уходить из России плавно, и процесс подходит к финалу, рассказал финансовый директор Henkel Марко Свобода.

«Мы начали структурированный процесс прекращения наших предприятий, и добились хорошего прогресса. Мы все еще стремимся закрыть этот процесс к концу года», – цитирует его ТАСС.

Свобода добавил, что сроки зависят от ряда «аспектов регулирования».

В Перми находится завод компании, который входит в десятку крупнейших предприятий концерна в мире. Там выпускают продукцию под 14 брендами, в том числе Vernel, Persil, «Лоск», «Пемос».

В начале апреля концерн объявил, что продолжит бизнес в России, но через две недели сообщил об уходе с российского рынка.

Москва, Наталья Рязанова

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