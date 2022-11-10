В Молдавии инфляция ускорилась до 34,62%

Годовая инфляция в Молдавии в октябре достигла 34,62%, следует из данных Национального бюро статистики страны. Средние потребительские цены с начала года выросли на 27,95%.

«Средние потребительские цены в октябре 2022 г. по сравнению с октябрем 2021 г. увеличились на 34,62%, в том числе на продовольственные товары на 36,23%, непродовольственные товары – на 21,78%, на услуги – на 52,65%», – говорится в сообщении бюро.

В связи с усилением в стране энергетического кризиса Евросоюз решил отправить Молдавии помощь в 250 млн евро в начале 2023 года. 200 млн евро будут целевыми для закупки газа, и только 100 млн Кишинёв получить в виде гранта. Еще 100 млн евро выдадут в кредит, остальные 50 млн – в качестве дополнительной бюджетной поддержки, передает «Интерфакс».

Президент республики Майя Санду признала, что Молдавия рискует предстоящей зимой остаться без газа и электроэнергии. Тариф на газ для потребителей вырос в шесть раз за последний год.

В конце октября Европейская комиссия анонсировала отправку помощи Украине и Молдавии. Киев получит от ЕС 150 млн, остаток в 25 млн евро отправят в Кишинёв.

Кишинёв, Наталья Рязанова

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