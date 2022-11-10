Mazda покидает Россию

Японская корпорация Mazda Motor объявила об уходе из России. Этот шаг обойдется Mazda в 12 млрд иен (82 млн долларов), передает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу ПАО «Соллерс» – нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября мы подписали соглашение о передаче доли», – говорится в сообщении.

Цена сделки составила один евро, а убытки компании в связи с уходом с российского рынка оценили в 12 млрд иен.

В конце сентября корпорация анонсировла уход из России из-за перебоев в поставках. С весны на предприятие Mazda во Владивостоке перестали поступать детали и узлы, и в апреле производство встало.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»