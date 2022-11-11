Экономист предсказала рост цен на мясо в начале 2023 года

Мясо может заметно подорожать в начале 2023 года из-за проблем с импортом. Большая часть инкубационных яиц и генетического материала в свиноводстве завозятся из-за рубежа. Российский рынок говядины на 20% зависит от прямых поставок из других стран.

Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина отметила, что рынок наполняется отечественным мясом птицы на 95%, свининой – на 90%, говядиной – только на 80%. В России собрали хороший урожай зерновых, и можно не ожидать подорожания курятины и свинины из-за роста цен на корма. Но более 90% инкубационных яиц и генетического материала в свиноводстве закупалось за рубежом.

«Зависимость от импорта ощутима. Рост цен на закупку генетического материала окажет влияние на рост цен на продукцию птице- и свиноферм», – сказала эксперт в беседе с агентством «Прайм». По ее мнению, цены вырастут на 3-5% выше средних показателей инфляции.

Ввоз говядины снизился из-за санкций, и Минсельхоз отменил пошлину для импорта 200 тонн замороженной говядины. Планируется, что в 2023 году программа продолжит работать.

«Снижение цен при росте себестоимости привело к незаинтересованности российских производителей в продаже говядины на внутреннем рынке и росту ее экспорта в восточные страны. Поэтому в среднесрочной перспективе ожидается значительный рост цен на говядину», – подвела итог Сорокина.

62% россиян ждут, что их траты вырастут до конца года. 51% спрогнозировали подорожание продуктов питания, 52% готовы к повышению цен на услуги ЖКХ.

Москва, Наталья Рязанова

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