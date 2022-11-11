Турция нарастила экспорт одеял и печей в Европу на 20-40%

Объем экспорта зимних товаров из Турции в страны Евросоюза увеличился на 24-39% по состоянию на октябрь. Самыми популярными товарами стали теплые одеяла и печи, пишет Yeni Şafak.

В январе-октябре Турция продала за границу одеял на 119 млн долларов. Экспорт в ЕС увеличился на 24%, в Германию – на 39%, в Нидерланды – на 37%, рассказали в Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья.

Владелец текстильной компании в Бурсе Рефик Джейлан отметил, что пять месяцев назад их оборот рос на 10% в месяц. Но уже пять месяцев рост составляет 30% ежемесячно. По его мнению, Турция удачно превратила кризис в возможности, потому что все заказы пришли к ним, а не в Китай.

Европа проводит политику отказа от российских энергоносителей. Топливо приходится закупать по высоким рыночным ценам и доплачивать за перевозку. В странах ЕС объявили экономию энергии, подняли тарифы на отопление и электричество.

В Германии цены на дрова и древесные гранулы в августе подскочили на 85,7% по сравнению с прошлым годом. Только за первый квартал ФРГ ввезла из-за границы дровяных печей на €120,6 млн. Венгрия запретила вывозить дрова из страны, в Польше выстраиваются километровые очереди за углем.

Анкара, Наталья Рязанова

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