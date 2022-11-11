Еврокомиссия значительно улучшила прогноз спада экономики России в 2022 году

Еврокомиссия почти вдвое понизила ожидания экономического спада в России – с 10,4% до 5,1%. Об этом говорится в экономическом прогнозе ЕК на осень 2022 года, опубликованном в пятницу, 11 ноября.

Согласно выводам Еврокомиссии, обрушение российской экономики предотвратил высокий уровень экспорта товаров, в том числе переключение поставок на страны, которые не вводили санкционные меры.

Кроме того, высокая доля государственного сектора в экономике и поддержка частного сектора мерами стимулирования позволили России избежать финансового коллапса вследствие масштабного санкционного давления и сохранили в стране рекордно низкую безработицу.

В 2023 году, как ожидает ЕК, экономика России продолжит адаптироваться к новым экономическим реалиям по мере того, как будет повышаться ее самодостаточность, в том числе за счет импортозамещения, и продолжится отделение от западной экономики. Еврокомиссия прогнозирует спад российской экономики в следующем году на 2,3%, а в 2024 году ВВП РФ перейдет к росту, который составит 0,9%.

По прогнозу ЕК, при отсутствии внешних инвестиций и с учетом того, что государство, как ожидается, будет вкладывать средства в основном в сектор обороны и безопасности, российская экономика будет восстанавливаться медленно.

По прогнозу Минэкономразвития России, ВВП страны в 2022 году снизится на 2,9%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает сокращение ВВП на 2,9-3,3%.

Москва, Наталья Петрова

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