Кудрин ожидает падения ВВП России на 2,9-3,3%

Ситуация в экономике России складывается лучше, чем изначально предполагалось, и в текущем году ВВП страны сократится только на 2,9-3,3% вместо ожидавшихся ранее 7%. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, экономика России оказалась довольно гибкой, но некоторые риски остаются.

«Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось. Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», – сказал Кудрин.

По его словам, в 2023-м темпы снижения замедлятся до 0,8%, а в дальнейшем экономике может потребоваться от двух до трёх лет для возвращения к докризисным показателям. Инфляция при этом продолжит замедляться и уже в 2024-м способна опуститься до 4%.

В то же время Кудрин отметил, что дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов. «Дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов в силу неопределённостей и, может быть, возникновения более сложных ситуаций с экспортом энергоносителей. С другой стороны, у России имеется большой запас прочности, прежде всего в виде резервов, накопленных в предыдущие годы, в том числе от успешной продажи нефти», – пояснил глава Счетной палаты.

Москва, Светлана Антонова

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