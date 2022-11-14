Берлин нашел угрозу суверенитету в закупке американского оружия

Немецкий ВПК рискует остаться без заказов из-за закупок оружия и военной техники у США. А это грозит Германии потерей суверенитета в сфере вооружения, пишет Wirtschaftswoche.

В конце августа Германия признала дефицит вооружений для собственной армии в связи с отправкой военной помощи Украине. Берлин спешит покупать «готовые изделия, которые могут быть поставлены в кратчайшие сроки» иностранного производства для восстановления боеспособности собственной армии. Большинство вооружений закупается у США, и немецкие оружейники настаивают на выделении им доли в заказах.

Представители ВПК Германии предупредили, что закупка оружия за рубежом может обернуться техническим отставанием и потерей технологий.

«Заботясь о суверенитете Германии, мы должны сделать все, чтобы не попасть на ближайшие 30-50 лет в зависимость от американцев», – заявил управляющий акционер компании Autoflug Мартин Крелль.

Франция и Германия обеспокоены тем, что США переманивают бизнес из Европы, предлагая налоговые и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США. Берлин и Париж пригрозили началом торговой войны с Вашингтоном в случае продолжения политики протекционизма.

Берлин, Наталья Рязанова

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