Бренд спортивной одежды Helly Hansen ушел из России

Канадская компания Helly Hansen уходит с российского рынка. Гендиректор ООО «Хелли Хансен» Игорь Роганович подтвердил, что стал владельцем компании вместо Helly Hansen Russia AS, пишут «Ведомости».

Вторым владельцем фирмы стал юрист компании Андрей Карасев. По данным издания, сделка состоялась в конце августа. В октябре ООО «Хелли Хансен» сменило название на «Ритейл РЦ».

Источники спрогнозировали, что продукции Hansen хватит еще на два-три месяца. После на базе компании создадут сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды. Сеть получит название Move и планирует продавать продукцию Nike, Adidas, Puma, Mont. А первые торговые точки откроют в московских торговых центрах «Европолис Ростокино» и «Золотой Вавилон».

После начала специальной военной операции ряд компаний ушли с российского рынка, передав активы российским менеджерам. Российский союз промышленников и предпринимателей заявил, что западные компании возвращаются в Россию через третьи страны.

Москва, Наталья Рязанова

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