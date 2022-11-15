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NewDayNews.ru

Вторник, 15 ноября 2022, 10:56 мск

Новости Экономика

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Зеленский предложил внести в зерновую сделку порты Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновую сделку на порты Николаевской области. Само соглашение украинский лидер призвал сделать бессрочным.

«Предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области», – приводит слова Зеленского РИА Новости.

Об этом президент Украины сказал в своем видеообращении на саммите G20.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к серьезным мерам для активизации российской части зерновой сделки. Организации Объединенных Наций пообещала принять меры до 18 ноября.

Джакарта, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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