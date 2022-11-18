СМИ: «Автотор» готовит совместное производство машин с BAIC из КНР

Российский «Автотор» и китайский государственный автомобильный концерн Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC) прорабатывают вопрос совместной сборки машин в Калининграде. Переговоры дошли до стадии подписания документов, пишут «Ведомости».

Информацией поделились топ-менеджер автозавода в СНГ и работающий в России с китайским автопромом консультант. По их мнению, в России локализуют среднеразмерный седан BAIC D50/U5. Китайский автопром производит его с 1,5-литровым бензиновым мотором или электродвигателем.

В сентябре концерн «Автоваз» получил от Ирана предложение о совместном производстве автомобилей. Компания пока не дала ответ, но внимательно изучает этот вариант, как и предложения Индии, Китая и ряда других стран.

Глава Минпромторга – вице-премьер Денис Мантуров заявил о стабилизации в сфере производства автомобилей. Все основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров.

Москва, Наталья Рязанова

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