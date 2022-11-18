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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:11 мск

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Politico: Евросоюз заблокирует российские активы на 68 млрд евро

Европейский союз заморозил российские активы в размере 68 млрд евро. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Большая часть этих денег – 50 млрд евро – оказалась в Бельгии. Затем идет Люксембург, в котором заморозили активы на 5,5 млрд евро. На эти две страны, а также на Австрию, Ирландию, Италию, Францию и ФРГ приходится более 90% заблокированных российских средств.

При этом из общей суммы примерно 33,8 млрд евро – это национальные резервы России. Впрочем, точная цифра не называется.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ с началом военной спецоперации на Украине. В общей сложности под блокировку попали около 300 млрд долларов российских активов по всему миру. В Москве назвали это действие воровством.

Более того, Евросоюз рассматривает вопрос о возможности конфискации замороженных средств и передачи их для финансирования Украины. Такой шаг, по мнению Кремля, является незаконным и противоречит международному праву, представляя собой посягательство на собственность, разрушающее основы существующей в мире системы экономических взаимоотношений.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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