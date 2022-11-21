Норвегия выделит 190 млн евро на закупку газа для Украины

Минфин Норвегии договорился с Европейским банком реконструкции и развития выделить деньги на покупку газа для Украины. Сумма соглашения составила два миллиарда норвежских крон или более 190 млн евро.

«Сегодня министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение, которое гарантирует Украине помощь в закупке газа зимой на 2 млрд норвежских крон», – говорится в сообщении правительства Норвегии.

Деньги не пойдут на счета украинской компании, хотя формально получателем укажут «Нафтогаз».

«Закупки газа будут происходить таким образом, что формально получателем газа в Украине является украинская государственная компания «Нафтогаз», но на практике европейские предварительно одобренные поставщики получают оплату непосредственно на счет за объем поставленного газа», – пояснили в пресс-службе.

В конце августа Норвегия отказалась снижать цены на газ для Европы даже в условиях энергетического кризиса. Осло напомнил ЕС, что те отказались от долгосрочных контрактов и теперь могут только покупать топливо по рыночным ценам.

В августе президент Украины Владимир Зеленский обещал, что его страна станет гарантом энергетической безопасности для Европы. Он предлагал ЕС использовать украинскую систему подземных хранилищ газа вблизи европейских границ.

Осло, Наталья Рязанова

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