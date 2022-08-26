Норвегия отказалась продавать Европе газ со скидкой

Норвегия не станет снижать цены на газ для Европы даже в условиях энергетического кризиса, заявил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд.

Министр напомнил, что норвежская топливная отрасль действует на коммерческой основе, и компании сами выбирают основные условия контрактов. ЕС отказался от долгосрочных контрактов, выбрав рыночное формирование цены на топливо. И правительство Норвегии не станет менять свою политику под влиянием момента.

«Если потребители газа в Европе и добывающие компании желают заключить долгосрочные газовые контракты на коммерческих условиях, они могут это сделать. Однако я не предлагаю политику, при которой компании, работающие на норвежском шельфе, обязаны подписывать контракты с фиксированной ценой», – говорится в письме министра.

Терье Осланд письменно ответил на вопрос, будет ли Норвегия менять ценовую политику в отношении газа для европейских партнеров. Министр заявил, что помогает Европе увеличением добычи газа, который его соседи могут купить по рыночной цене.

Ранее Норвегия признала, что не в состоянии нарастить поставки природного газа в Германию, чтобы заменить российское топливо.

Цена на газ в Европе в очередной раз поднялась, превысив отметку в 3300 долларов за тысячу кубометров. Такой скачок цен случился впервые с марта на фоне заявления «Газпрома» об остановке прокачки голубого топлива на три дня.

Осло, Наталья Рязанова

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