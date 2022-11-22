Салат оливье за год подешевел почти на треть

Салатник оливье в середине ноября обошелся россиянам в 281 рубль, на 30% дешевле, чем в 2021 году, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. На стоимость компонентов салата повлияли укрепление рубля и хороший урожай овощей.

Нужные для оливье полкило картофеля обошлись в торговых сетях – членах АКОРТ вдвое дешевле, чем по данным Росстата за прошлый год – 23 рубля. Морковь подешевела в 2,5 раза. Стоимость порции вареной колбасы уменьшилась на 42%, лука – на 31%, банки зеленого горошка – на 30%, яиц и соленых огурцов – на 24%, приводят данные «Известия».

«Хороший урожай и укрепление рубля закономерно повлияли на снижение стоимости практически всех компонентов для салата, особенно овощей. По сравнению с прошлогодними данными выросла только стоимость майонеза – на 3,62%. В основном, за счет подорожания упаковки», – сказал Караваев.

В декабре 2021 года стоимость традиционного для новогоднего стола салата оливье составила 416 рублей. По сравнению с 2020 годом стоимость выросла на 22%.

Москва, Наталья Рязанова

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